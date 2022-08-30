Парикмахершу заподозрили в мести клиентке после ее стрижки

Блогерша foreverfindingx показала свою новую прическу, и ее назвали стрижкой мести в сети

Учительница математики и блогерша с никнеймом foreverfindingx показала свою новую прическу, которую пользователи сети назвали стрижкой мести. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте юзерши.

Девушка рассказала, что за неделю до свадьбы лучшей подруги она обратилась к знакомой парикмахерше, которая хорошо подстригла ее несколько месяцев назад. Так, в этот раз клиентка попросила мастера скорректировать отросшую прическу боб-каре с удлиненными прядями у лица. Однако результат, по словам инфлюэнсерши, оказался далек от желаемого. Вначале на размещенных кадрах она позировала со старой стрижкой, а затем продемонстрировала новую —

неровные, торчащие в разные стороны пряди. «Царство небесное моим волосам. Может, взять и сбрить это все», — заявила преподавательница.

В свою очередь зрители посочувствовали автору видео. При этом некоторые из них предположили, что парикмахерша могла поступить с клиенткой подобным образом из мести. «Ты обругала ее бабушку?», «Похоже, это было сделано нарочно», «Она заподозрила, что ее возлюбленный изменил ей с тобой или что-то в этом роде? Это была месть», «Похоже, она была рассержена», «Я хотела тебя подбодрить, но не смогла найти слов. Соболезную», — прокомментировали они.

Ранее в августе сообщалось, что блогерша расплакалась на камеру из-за неудачной стрижки в салоне красоты. Пользовательница сети с никнеймом rosaamazapan рассказала, что решила вознаградить себя походом в парикмахерскую в честь успешной сдачи экзамена. Однако работа мастера оказалась неудачной, призналась клиентка в слезах. Так, вначале на размещенных кадрах она показала свою внешность до трансформации — девушка обладала длинными локонами. Затем юзерша продемонстрировала новую прическу — короткие, торчащие в разные стороны пряди.