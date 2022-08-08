Девушка подстриглась в честь сдачи экзамена и расплакалась из-за новой внешности

Блогерша с никнеймом rosaamazapan расплакалась на камеру из-за неудачной стрижки

Блогерша расплакалась на камеру из-за неудачной стрижки в салоне красоты. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте.

Пользовательница сети с никнеймом rosaamazapan рассказала, что решила вознаградить себя походом в парикмахерскую в честь успешной сдачи экзамена. Однако работа мастера оказалась неудачной, призналась клиентка в слезах. Так, вначале на размещенных кадрах она показала свою внешность до трансформации — девушка обладала длинными локонами. Затем юзерша продемонстрировала новую прическу — короткие, торчащие в разные стороны пряди. «Я плачу из-за того, что это самая ужасная стрижка в моей жизни», — заявила она.

В свою очередь зрители проявляли сочувствие по отношению к блогерше. «Я тоже парикмахер. Мне жаль, что мой коллега сотворил с тобой такое», «У тебя плохая стрижка, но твои волосы по-прежнему прекрасны», «Причина, по которой я перестала ходить в салон 20 лет назад», — комментировали они.

В апреле клиентка парикмахерской Эмили Кокс рассказала, как решила сделать стрижку гладкий боб и осталась с внешностью персонажа мультфильма «Шрек». На размещенных кадрах клиентка продемонстрировала, как выглядела до посещения салона красоты. Она позировала в машине, показывая окрашенные в светлый оттенок волосы длиной ниже плеч, уложенные в прическу с прямым пробором. Во второй части ролика девушка показала результат работы парикмахера. Так, мастер оставила посетительницу с коротким каре с неровными краями, а также доходящей до бровей неравномерной челкой.