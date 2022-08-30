Пассажир самолета помог попутчице ради личной выгоды и вызвал споры в сети

Блогер уступил свое место в самолете, чтобы не слышать плач ребенка, и вызвал споры в сети

Пассажир самолета согласился уступить свое место в самолете другому попутчику, который захотел сесть рядом с женой и маленьким ребенком, и признался в истинной причине своего поступка. История мужчины вызвала споры между пользователями сети, пишет Mirror.

TikTok-блогер Тайсон Клифтон (Tyson Clifton) поделился с подписчиками историей, которая произошла с ним во время рейса Ванкувер — Торонто. Мужчина стал невольным свидетелем сцены: пассажирка с маленьким ребенком обратилась к его соседке по ряду с просьбой поменяться местами с другим человеком. Женщина хотела, чтобы ее супруг пересел к ней и помогал во время полета ухаживать за младенцем. Попутчица Клифтона отказалась уступать свое кресло, поэтому путешественник решил лично откликнуться на помощь.

Клифтон отметил, что променял кресло у иллюминатора на среднее место ряда в задней части самолета, однако был внезапно поощрен бесплатными напитками от стюардессы, которая оценила его благородный поступок. Тем не менее мужчина раскрыл подписчикам истинную выгоду своего решения. По его словам, он согласился пересесть ради того, чтобы не слушать весь полет плач маленького ребенка.

История спровоцировала споры между пользователями сети. Одни поблагодарили мужчину за отзывчивость, пускай и с корыстными побуждениями, другие резко осудили семейную пару, которая забронировала места в разных частях салона самолета. «В следующий раз пусть планируют свой полет заранее», «Я бы ни за что не согласился бы сесть на среднее место», «Отлично, решили сэкономить на билетах, а потом просят других меняться местами», — написали они.

Ранее в августе пассажирка самолета, уставшая от плача детей во время полета, предложила ввести полеты только для взрослых и нарвалась на критику в сети. Подписчики девушки возмутились ее жалобами и обвинили ее в отсутствии эмпатии.