Пассажирка предложила ввести полеты 18+ и нарвалась на критику в сети

Пассажирка в ролике для TikTok призвала авиакомпании запустить полеты только для взрослых

Пассажирка самолета, уставшая от плача детей во время полета, предложила ввести полеты только для взрослых. Об этом она сообщила в своем ролике для TikTok, из-за которого нарвалась на критику в сети, передает Daily Star.

Девушка призналась, что во время недавнего полета, длившегося три часа, сидевший рядом пятилетний ребенок всю дорогу рыдал и пинал ее кресло. По словам туристки, ситуация настолько разозлила ее, что она призвала авиакомпании запустить рейсы 18+.

«Почему нет такой вещи, как полеты только для взрослых? Я бы заплатила за это большие деньги», — рассказала она. При этом подписчики путешественницы были возмущены ее жалобами.

«А я бы хотела, чтобы в мою сторону не бросали косые взгляды и на меня не ворчали злые люди, которые не любят детей», «А разве вы никогда не были ребенком? Не плакали? Возможно, вы тоже бесили других людей. Семьям с детьми тоже нужно летать, так что успокойтесь», «Да, маме этого ребенка было тяжелее, чем тебе» — писали они в комментариях.

Однако нашлись и те пользователи, которые поддержали девушку. «Я мать, и я тоже хочу, чтобы запустили рейсы только для взрослых», «Полностью с вами согласна, у меня двое детей», «Я так летел 13 часов, это было ужасно», — отреагировали другие подписчики.

Ранее 14 июня пассажирка на форуме Mumsnet пожаловалась на детей, мешавших ей во время полета, и спровоцировала споры в соцсетях. По словам женщины, на четырех рейсах из пяти она столкнулась с невоспитанными детьми, родители которых «не могли их контролировать».

