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Стало известно о подрыве авто начальника ГИБДД в Херсонской области

Baza: в Херсонской области подорвали автомобиль начальника дежурной части ГИБДД Снешина

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В Херсонской области неизвестные подорвали автомобиль начальника местной дежурной части ГИБДД 38-летнего майора Снешина. Об этом стало известно Telegram-каналу издания Baza.

По предварительным данным, радиоуправляемое взрывное устройство, начиненное рубленными гвоздями, сдетонировало примерно в 8 утра в Паровозном переулке. В этот момент мимо проезжал SEAT Снешина.

Сообщается, что в машине находился сам полицейский, а также его жена и семилетняя дочь. В результате взрыва автомобиль получил повреждения, никто из пассажиров не пострадал.

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Алевтина Запольская
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