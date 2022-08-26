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Замначальника ГАИ Бердянска скончался в результате взрыва

Замначальника ГАИ Бердянска Колесников скончался от полученных в результате взрыва ран

Фото: Telegram-канал «Бердянск. Официально»

Заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников скончался в больнице в результате полученных от взрыва ран, сообщила мэрия города в своем Telegram-канале.

Взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, было закреплено на высоте более трех метров на дереве у забора.

«Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя, поскольку преступники выбрали общественно опасный способ убийства, а погибший Александр Колесников оказался в этом месте случайно», — говорится в сообщении мэрии.

Как сообщалось ранее, детонация произошла возле оздоровительного центра «Криворожский горняк». За оградой, у которой и разместили взрывное устройство, находится спортивная площадка, где обычно находятся дети семей беженцев из Мариуполя. Однако в момент взрыва на площадке никого не было.

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Василий Мека
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