В Бердянске произошел взрыв
В Бердянске возле оздоровительного центра «Криворожский горняк» прогремел взрыв
В Бердянске прогремел взрыв. Об этом сообщили в администрации города, передает РИА Новости
Взрыв произошел возле оздоровительного центра «Криворожский горняк», где размещены беженцы из Мариуполя. По предварительным данным, в результате случившегося пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников. Его доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями.
Как заявил представитель местной администрации, за произошедшим взрывом стоят украинские власти.