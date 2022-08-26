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В Бердянске произошел взрыв

В Бердянске возле оздоровительного центра «Криворожский горняк» прогремел взрыв

В Бердянске прогремел взрыв. Об этом сообщили в администрации города, передает РИА Новости

Взрыв произошел возле оздоровительного центра «Криворожский горняк», где размещены беженцы из Мариуполя. По предварительным данным, в результате случившегося пострадал один человек — заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников. Его доставили в городскую клиническую больницу с осколочными ранениями.

Как заявил представитель местной администрации, за произошедшим взрывом стоят украинские власти.

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Алевтина Запольская
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