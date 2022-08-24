В пригороде Мелитополя сработало взрывное устройство и повредило линию электропередачи

В пригороде Мелитополя сработало взрывное устройство, которое повредило линию электропередачи (ЛЭП). Об этом сообщает РИА Новости.

Как утверждает корреспондент агентства, в результате взрыва поврежден один из опорных столбов — его вырвало с цементной основы, однако он не упал. При этом отмечается, что подача электроэнергии не нарушена.

Взрыв связывают с диверсионной акцией. Пострадавшая из-за атаки ЛЭП ведет в Крым. «Для такого подрыва, вероятней всего, было заложено несколько килограммов взрывчатки. Это не первый случай», — раскрыл детали происшествия неназванный сотрудник российского силового ведомства.

19 августа стало известно о попытке устроить теракт на ЛЭП в Мелитополе. Член главного совета областной администрации Владимир Рогов рассказал, что специалисты-взрывотехники предотвратили теракт, разминировав и уничтожив взрывное устройство. Позже в Запорожье ввели усиленные меры безопасности на энергетических объектах.