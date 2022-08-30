Российскому ребенку-инвалиду отказали в занятиях в спецгруппе по плаванию

В Севастополе ребенку с инвалидностью отказали в занятиях в спецгруппе по плаванию

В Севастополе ребенку с инвалидностью отказали в занятиях по плаванию в спецгруппе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на волне».

«У ребенка сопутствующие заболевания — у него инвалидность есть. У него потому что сколиоз второй степени грудно-поясничный, деформация грудной клетки после операции на сердце», — рассказала мать ребенка.

По словам россиянки, кардиолог и ортопед рекомендовали ребенку заниматься плаванием. Мальчику отказали в тренировках после того, как его мать захотела посмотреть, как проходят занятия. Сотрудники центра адаптивного спорта сообщили, что из-за введенного в Севастополе «желтого» уровня террористической опасности родителей не пускают вместе с детьми.

Женщине с мальчиком предложили вернуться через год, но откладывать реабилитацию ребенка нельзя — матери пришлось отдать его в платную организацию для оздоровительных занятий спортом.

Ранее в Волжском семью, которая приехала из Астрахани, не пустили в аквапарк — им не разрешили войти из-за сына-инвалида. Там объяснили, что ребенку нельзя находиться со здоровыми детьми на одной территории.