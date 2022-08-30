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49-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру на новых фото в бикини

49-летняя британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в розовом бикини в бассейне

Фото: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл показала фигуру в бикини и восхитила фанатов. Соотвествующие снимки и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

49-летняя знаменитость поделилась серией новых фото, на которых она позирует на надувном матрасе в виде лебедя. На ней надет раздельный купальник розового цвета и солнцезащитные очки. На снимках также запечатлен ее персидский кот по кличке Клайв.

«Никогда не бывает слишком старым, слишком серым или слишком пушистым, чтобы открывать для себя новые радости», — подписала она публикацию, которая набрала более 120 тысяч лайков.

Поклонники восхитились внешним видом актрисы и принялись писать комплименты в комментариях под постом. «Идеальная куколка», «Самая горячая 49-летняя женщина на планете», «Ах, какая ты красивая и милая!», «Смотреть на тебя — такая большая радость», «Кажется, ты никогда не состаришься», — высказывались они.

Ранее в августе Кейт Бекинсейл посетила вечеринку по случаю 30-летия поп-исполнительницы Деми Ловато и привлекла внимание фотографов. Знаменитость запечатлели в фотозоне в черном латексном платье длины миди бренда Jane Doe с длинным рукавом. Свой образ она дополнила яркой пряжкой, босоножками на платформе и белым клатчем.

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Мария Винар
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49-летняя Кейт Бекинсейл показала фигуру на новых фото в бикини
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