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49-летняя актриса Кейт Бекинсейл появилась на публике в латексном наряде

Британская актриса Кейт Бекинсейл появилась на публике в латексном платье Jane Doe

Фото: @katebeckinsale

Британская актриса Кейт Бекинсейл появилась на публике в наряде из латекса и привлекла внимание фотографов. Снимки публикует журнал Hello.

49-летняя знаменитость посетила вечеринку по случаю 30-летия поп-исполнительницы Деми Ловато. Телезвезду запечатлели в фотозоне в черном платье длины миди бренда Jane Doe с длинным рукавом. Латексную одежду она дополнила яркой пряжкой, босоножками на каблуке и платформе и белым клатчем.

На размещенных кадрах видно, что волосы телезвезды собраны в хвост, а на лицо нанесен макияж в нюдовых оттенках. В качестве аксессуаров она выбрала небольшие серьги и браслет.

В марте Кейт Бекинсейл вышла в свет в платье российского дизайнера Камиллы Пурши. Она пришла на вечеринку Charles Finch Pre-Oscars Dinner в Беверли-Хиллз, организованную модным домом Chanel, которую ежегодно проводят в честь церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Папарацци засняли гостью в облегающем платье в пол с черно-белой аппликацией в виде цветка на груди.

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Майя Пономаренко
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