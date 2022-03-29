Британская актриса появилась на публике в платье российского дизайнера

Актриса Кэйт Бекинсэйл появилась на публике в платье российского дизайнера Камиллы Пурши

Британская актриса Кэйт Бекинсэйл появилась на публике в платье российского дизайнера Камиллы Пурши. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

Знаменитость посетила вечеринку Charles Finch Pre-Oscars Dinner в Беверли Хиллз, организованную модным домом Chanel, которую ежегодно проводят в честь церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Папарацци засняли гостью в облегающем платье в пол с черно-белой аппликацией в виде цветка на груди. Свой образ она дополнила серьгами и клатчем в тон.

Стоимость наряда, который Бекинсэйл выбрала для выхода в свет, на официальной странице одноименного бренда Kamilla Purshie в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) не уточняется.

В июле 2021 года американская актриса и певица Ариана Гранде также предстала перед публикой в наряде российского дизайнера. Поп-исполнительница приняла участие в съемках нового сезона вокального телевизионного шоу The Voice в сверкающем мини-платье с декольте из коллекции Ulyana Sergeenko Couture весна-лето 2020.