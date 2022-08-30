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Обучавшиеся в Великобритании украинские военные прибыли в Артемовск

Прошедшие подготовку в Великобритании украинские военные прибыли в Артемовск

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

После прохождения подготовки в Великобритании несколько украинских военнослужащих прибыли в район города Артемовск (переименован в Бахмут) в Донецкой народной республике, подконтрольный Вооруженным силам Украины. Об этом сообщил офицер Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко в Telegram-канале.

Группа военных была отобрана три месяца назад для обучения в одном из учебных центров НАТО В Великобритании.

«В район населенного пункта Артемовск отмечено прибытие группы военнослужащих, которые вернулись со стажировки в Великобритании. Данный контингент был отобран три месяца назад для обучения в одном из учебных центров НАТО. Основная цель — получить навыки владения образцами вооружения и техники, поставляемыми сейчас на Украину», — написал офицер.

Ранее разведка ЛНР сообщила о прибытии инструкторов НАТО в район Соледара и Артемовска. «По сведению нашей разведки, сейчас с каждым западным типом вооружения прибывает так называемый инструктор, который на месте обучает украинских военнослужащих использовать данные типы вооружения», — рассказал Марочко.

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Татьяна Антоненко
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