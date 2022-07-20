В ЛНР заявили о прибытии инструкторов НАТО в район Соледара и Артемовска

Офицер НМ ЛНР Марочко заявил, что в район Артемовска и Соледара прибыли инструкторы НАТО

Разведка Луганской народной республики (ЛНР) сообщает об иностранных военных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донецкой народной республике, они прибывают вместе с западным вооружением. Об этом РИА Новости заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«В районе населенных пунктов Соледар и Артемовск отмечается большое количество англоязычных граждан, предположительно, это иностранные наемники. По сведению нашей разведки, сейчас с каждым западным типом вооружения прибывает так называемый инструктор, который на месте обучает украинских военнослужащих использовать данные типы вооружения», — сообщил Марочко.

Офицер заметил, что речь идет не только о реактивных системах залпового огня HIMARS, но и о других типах артиллерии. «Активно подвозят также французские и польские орудия, и вот вместе с ними как раз приезжают и инструкторы, в том числе и в Артемовск», — уточнил военный.

Об активном наступлении на Артемовск сообщили 9 июля, а шестью днями позже в ЛНР заявили о массовом минировании Вооруженными силами Украины административных зданий в городе.