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В ЛНР сообщили об активном наступлении на Артемовск

ТАСС: союзные силы ведут активное наступление на город Артемовск

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Союзные силы ведут активное наступление на город Артемовск в ДНР. Об этом ТАСС сообщил источник, близкий к Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР).

Собеседник агентства прояснил, что поселок Клиновое примерно в шести километрах от города «уже под полным нашим контролем». Также, по его словам, идет активное наступление у села Веселая Долина в пяти километрах от Артемовска

8 июля глава Министерства информации ДНР Даниил Безсонов сообщил, что на основном участке фронта идут позиционные бои, украинская армия несет потери. В направлении Северска, Соледара и Артемовска, по его словам, наращиваются силы и средства, артиллерийские дуэли заканчиваются в пользу союзных сил.

Ранее сообщалось, что Воздушно-космические силы России уничтожили пункт дислокации иностранных наемников в Посад-Покровском Николаевской области. Кроме того, российские военные за сутки уничтожили три склада с вооружением и боеприпасами противника в районах населенных пунктов Артемовск, Северск и Звановка Донецкой народной республики.

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Марина Совина
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