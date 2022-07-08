В ДНР сообщили о попытке контрнаступления ВСУ под Запорожьем

Глава Мининформации ДНР Безсонов заявил о предотвращении контрнаступления ВСУ в Запорожье

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались перейти в контрнаступление в Запорожской области, но получили отпор со стороны союзных войск. Об этом заявил глава Министерства информации Донецкой народной республики (ДНР) Даниил Безсонов, передает ТАСС.

По словам Безсонова, как только войска противника начали накапливаться в районе населенного пункта Гуляйполе, их атаковали из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган». «Больше у них возможности такой, в ближайшее время на этом направлении перейти в контрнаступление, нет», — сказал он.

Глава Мининформации также сообщил, что на основном участке фронта идут позиционные бои, украинская армия несет потери. В направлении Северска, Соледара и Артемовска, по его словам, наращиваются силы и средства, артиллерийские дуэли заканчиваются в пользу союзных сил.

По данным на 6 июля, Вооруженным силам России удалось взять под контроль более 70 процентов территорий Запорожской области. Также сообщалось, что в результате боев под Гуляйполем погиб командир отделения спецназа Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Соловьев.