Стало известно об уничтожении «элитного боевика» ССО под Запорожьем

Администрация Запорожья сообщила об уничтожении «элитного боевика» Соловьева

Командир отделения спецназа Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Соловьев был уничтожен российскими военными под Гуляйполем. Об этом сообщил представитель пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, погибший являлся «элитным боевиком» и представителем «шайки наркоманов и нацистов».

«Принадлежность убитого к конкретному подразделению пока не установлена. Наши враги добились своего: русские рубят русских», — написал Рогов.

Как стало известно ранее, к 6 июля Вооруженным силам России удалось взять под контроль более 70 процентов территорий Запорожской области. Это больше, чем доля отбитых у ВСУ территорий Донецкой народной республики (ДНР).