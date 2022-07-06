Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

Стало известно об уничтожении «элитного боевика» ССО под Запорожьем

Администрация Запорожья сообщила об уничтожении «элитного боевика» Соловьева
Антон Соловьев

Антон Соловьев. Фото: Telegram-канал Владимира Рогова

Командир отделения спецназа Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) Антон Соловьев был уничтожен российскими военными под Гуляйполем. Об этом сообщил представитель пророссийской администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем официальном Telegram-канале.

По его словам, погибший являлся «элитным боевиком» и представителем «шайки наркоманов и нацистов».

«Принадлежность убитого к конкретному подразделению пока не установлена. Наши враги добились своего: русские рубят русских», — написал Рогов.

Как стало известно ранее, к 6 июля Вооруженным силам России удалось взять под контроль более 70 процентов территорий Запорожской области. Это больше, чем доля отбитых у ВСУ территорий Донецкой народной республики (ДНР).

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Около 30 членов правительства ушли в отставку из-за скандала с Джонсоном
Стало известно об уничтожении «элитного боевика» ССО под Запорожьем
В России рассказали о средствах борьбы с украинскими дронами
Путин и Пашинян обсудили отношения между Арменией и Турцией
Брэд Питт рассказал о своей неизлечимой болезни
Фигурантку дела обвиненных в злоупотреблениях генералов МВД отправили в СИЗО
В Донецке назвали число погибших от обстрелов ВСУ с конца февраля
Адвокат Федотова высказался о возможной смене места службы хоккеиста
США и союзники обсудили предельную цену российской нефти
Доктор Мясников перечислил полезные пищевые привычки
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.