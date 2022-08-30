Китай потребовал прекратить контакты во военной линии

Посольство Китая в Вашингтоне потребовало от США прекратить контакты во военной линии

Официальный представитель посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй потребовал, чтобы США немедленно прекратили продажу оружия Тайваню, поскольку это нарушает принцип одного Китая. Об этом сообщает РИА Новости.

Как заявил дипломат, американской стороне необходимо немедленно прекратить продажу оружия Тайваню и контакты с ним по военной линии, а также перестать «создавать факторы, которые способны спровоцировать рост напряженности в Тайваньском проливе», и на деле подкрепить заявление Белого дома о неприятии независимости острова.

Ранее издание Politico со ссылкой на осведомленные источники сообщило, что администрация президента США Джо Байдена намерена попросить Конгресс одобрить продажу оружия Тайваню на сумму 1,1 миллиарда долларов, включая противокорабельные ракеты.

Обострение ситуации вокруг Тайваня произошло на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси, который состоялся 2 августа. Пекин счел поездку американского политика нарушением принципа одного Китая и покушением на государственный суверенитет страны.