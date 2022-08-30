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Егор Крид записал песню с Шуфутинским

Егор Крид записал с Михаилом Шуфутинским ремейк песни «3 сентября»

Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press

Исполнитель шансона Михаил Шуфутинский и певец Егор Крид выпустят совместный ремейк песни «3 сентября». Об этом Крид сообщил на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Подробностей о записи композиции нет, однако известно, что премьера состоится в ночь на пятницу, 2 сентября. Крид заявил, что это будет «легендарная история». Подписчики музыканта новость восприняли положительно.

Ранее Егор Крид уже выпускал каверы на песни Аллы Пугачевой «Миллион алых роз», МакSим «Отпускаю», MOLLY «Если ты меня не любишь» и Валерия Меладзе «Самба белого мотылька».

Осенью 2021 года заслуженный артист России Михаил Шуфутинский выразил симпатию рэперу Егору Криду. По мнению певца, Крид является «приятным парнем».

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Юлия Мискевич
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