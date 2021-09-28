Михаил Шуфутинский признался в симпатии к Егору Криду

Заслуженный артист России Михаил Шуфутинский объяснил в эфире YouTube-шоу «Антонимы», почему ему нравится рэпер Егор Крид. По мнению певца, Крид является «приятным парнем».

Шуфутинский рассказал, что лично знаком с Кридом и видит в нем «толкового парня». Певец признался в симпатии к коллеге по цеху и объяснил, что ему нравится в творчестве хип-хоп исполнителя.

«Во-первых, у него необычная манера — и он не так коверкает русский язык, как другие. Он все-таки хорошо говорит по-русски. У него правильная речь. Во-вторых, он приятный парень. Мы с ним общались. Вот так лично, за столом несколько раз. Виделись в ресторане. Обсуждали даже какие-то совместные коллаборации», — сообщил Шуфутинский.

Певец добавил, что ему нравится молодое поколение исполнителей: так, он недавно спел совместно с SТ. По словам Шуфутинского, один из его внуков Ной является известным рэпером.

«В Израиле он просто звезда. У него контракт в Лондоне. У него большие перспективы. Ной в папу», — рассказал Шуфутинский.

Ранее стало известно, что Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков. Он поблагодарил своих поклонников за внимание и подчеркнул, что должен попрощаться. Крид объяснил свое решение падением просмотров его блога.