Егор Крид удалит свой блог с почти шестью миллионами подписчиков

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Российский певец Егор Крид рассказал о планах удалить YouTube-канал с почти шестью миллионами подписчиков, об этом он заявил в Instagram-аккаунте.

Как уточнил исполнитель, он провел вместе с поклонниками десять замечательных лет. Артист поблагодарил их за внимание и подчеркнул, что должен попрощаться. «Большое спасибо за ваши просмотры, за вашу активность, за вашу поддержку. Ведь вы были со мной с самого старта», — подчеркнул он.

Крид объяснил свое решение тем, что просмотры его блога сильно упали: алгоритмы «не пощадили». На данный момент на канал певца подписаны 5,94 миллиона человек.

Ранее Крид рассказал о тратах на своих женщин. На вопрос о месячных затратах на девушек, заданный фанаткой, уточнившей, что ее муж тратит на нее порядка 50-70 тысяч рублей в месяц, певец не стал отвечать прямо. По его словам, он тратит на девушку больше, чем на себя.