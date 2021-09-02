Егор Крид снялся в юбке и разочаровал фанатов

Российский певец Егор Крид сфотографировался в юбке и вывел из себя поклонников

Российский певец Егор Крид снялся в юбке и вывел из себя фанатов. Соответствующий снимок и комментарии появились в его Instagram-аккаунте.

Поп-исполнитель поделился серией кадров, на которых он позирует в клетчатой юбке длины миди, джинсовой рубашке и оверсайз-пиджаке черного цвета. В качестве обуви он выбрал классические туфли, образ дополнил высокими носками со словом Fuck и прямоугольными солнцезащитными очками.

«Завтра в школу. Всех с началом учебного года», — подписал Крид пост, который набрал более 300 тысяч лайков.

Подписчиков разочаровала публикация певца, о чем они написали ему в комментариях. «Пожалуйста, перестань», «Зачем? Все же нормально было», «Ужас, никогда не думала, что мой любимый кумир превратится в непонятно кого», «Зачем тебе юбка?», «С каждым разом все кринжовее и кринжовее», «С ума сошел», — высказывались поклонники.

В августе стало известно, что Егор Крид купил женские украшения на десять миллионов рублей. Мужчина опубликовал снимок, на котором видно, что он выбрал браслет модели Juste un Clou в форме гвоздя, а также золотой браслет Love. Оба украшения покрыты бриллиантами. Известно, что ювелирные изделия представлены на сайте Cartier в женской коллекции.