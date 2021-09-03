Шуфутинский рассказал о внимании к нему журналистов каждое 3 сентября

Российский певец Михаил Шуфутинский признался, что каждое 3 сентября дает около 30 интервью про одноименную песню. Об этом он рассказал в беседе с журналистами РИА Новости.

«В этот день у меня примерно 27 или 30 интервью на одну и ту же тему, поэтому этот день знаковый... В этот день я ее пою, и не только в этот. Поскольку песня любима на протяжении почти 30 лет всей страной, то я пою ее на каждом концерте. Люди умеют чувствовать и понимать друг друга, поэтому эта песня о том, что наверняка происходило в жизни каждого человека, потому что у каждого из нас бывали расставания, встречи, разочарования, любовь, поэтому песня всем нужна и важна», — поделился Шуфутинский.

73-летний артист также уточнил, что не исполняет данную песню в семейном кругу. Он пояснил, что принципиально не совмещает свою профессиональную деятельность с общением в кругу близких.

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Ранее певец оценил отношение слушателей к своей песне «Третье сентября». Шуфутинский отметил, что ему не надоело ее исполнять, так как он не против внимания слушателей к его творчеству.

Впервые Шуфутинский исполнил песню в 1993 году, но настоящим хитом она стала в 1994-м, тогда же композиция вошла в сольный альбом исполнителя «Гуляй, душа». С тех пор состоятельные россияне устраивают корпоративы именно в эту дату и борются за то, чтобы пригласить на праздник Шуфутинского.

Композиция впоследствии стала мемом — каждый год 3 сентября соцсети заполняются шутками про перевернутый календарь и горящие рябины, о которых поет шансонье. В документальном сериале «Ленты.ру» о русской поп-музыке 1990-х говорилось, что успех песни связан с ее туманным смыслом: он оказался настолько неясным, что каждый слушатель может обнаружить в ней нечто, связанное с собственными переживаниями.

Михаил Шуфутинский является заслуженным артистом России, лауреатом премий «Шансон года». Кроме «Третьего сентября» он известен широкой публике по таким песням, как «Марджанжа», «Еврейский портной», «Левый берег Дона» и «Наколочка».