Егор Крид устроил масштабную вечеринку без масок

Российский исполнитель Егор Крид устроил масштабную вечеринку в честь своего дня рождения. Об этом сообщает телеканал «360».

Мероприятие прошло в особняке на берегу Москвы-реки. У гостей не проверяли наличие масок и QR-кодов, а также не требовали от них соблюдения социальной дистанции. Поздравить певца с 27-летием среди прочих пришли артисты Тимати, Клава Кока, Софья Таюрская из Little Big, Джиган с супругой Оксаной Самойловой, блогеры Эльдар Джарахов и Даня Милохин.

Сам Крид спел на вечеринке несколько своих хитов. Он также представил новую песню «Здравствуйте». Отмечается, что «в целом веселье не предполагало никаких антиковидных ограничений».

Весной артист стал жертвой розыгрыша и был обвинен в изнасиловании фанатки. Музыкант выступал в Ташкенте, а после концерта отправился в свой номер и пошел в уборную. После этого в комнате появилась неизвестная девушка, которую артист попросил уйти, но она отказывалась выходить в коридор. Когда ее попытались вывести директор Крида и охранник, «поклонница», роль которой исполнила актриса, начала кричать, что певец ее изнасиловал, а также угрожала, что пожалуется родственникам.