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Президент Латвии отказался комментировать свой призыв изолировать русских

Президент Латвии Левитс отказался объяснить свой призыв изолировать нелояльных русских

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Президент Латвии Эгилс Левитс отказался комментировать полученное открытое письмо депутата Европарламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяны Жданок, в котором у главы республики требовали объясниться за призыв изолировать нелояльных русскоязычных жителей в Латвии. Об этом сообщает Delfi.

В канцелярии президента уточнили, что причиной отказа стал тот факт, что письмо было написано на русском языке.

«Документы на иностранном языке принимаются, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на латышский язык», — заявили в канцелярии президента Латвии.

Ранее латвийский президент выступил с призывом изолировать нелояльных государству русскоязычных жителей. По его словам, после начала специальной военной операции России на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть, с которой нужно «разобраться».

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Татьяна Антоненко
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