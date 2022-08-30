Президент Латвии отказался комментировать свой призыв изолировать русских

Президент Латвии Левитс отказался объяснить свой призыв изолировать нелояльных русских

Президент Латвии Эгилс Левитс отказался комментировать полученное открытое письмо депутата Европарламента и сопредседателя партии «Русский союз Латвии» Татьяны Жданок, в котором у главы республики требовали объясниться за призыв изолировать нелояльных русскоязычных жителей в Латвии. Об этом сообщает Delfi.

В канцелярии президента уточнили, что причиной отказа стал тот факт, что письмо было написано на русском языке.

«Документы на иностранном языке принимаются, если они сопровождаются нотариально удостоверенным переводом на латышский язык», — заявили в канцелярии президента Латвии.

Ранее латвийский президент выступил с призывом изолировать нелояльных государству русскоязычных жителей. По его словам, после начала специальной военной операции России на Украине в латвийском обществе появилась нелояльная государству русскоязычная часть, с которой нужно «разобраться».