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В Бундестаге призвали объявить экс-посла Украины персоной нон грата

Депутат Бундестага Леман призвал объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Депутат Бундестага из Лейпцига, представитель оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Йенс Леман призвал объявить персоной нон грата бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника и как можно скорее выслать его из страны. Его цитирует ТАСС.

«Андрей Мельник отозван и поэтому должен быть немедленно объявлен персоной нон грата, чтобы он мог быстро покинуть Германию. Мне надоело, что посол Мельник постоянно жалуется на Германию, не приглашает, а иногда и оскорбляет политиков. Бочка переполнилась», — высказался политик.

Он напомнил, что Германия «очень много делает для Украины» — будь то гуманитарная, экономическая или военная помощь. Леман подчеркнул, что украинский посол должен также признать это, а «не обижаться на премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера, призывающего остановить боевые действия на Украине».

Ранее стало известно, что бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник передумал звать Кречмера в Киев. Поводом для этого стало заявление премьера земли ФРГ о необходимости заморозить военные действия на Украине и начать переговоры. «Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено», — заявил Мельник.

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Марина Совина
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