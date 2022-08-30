Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Женщина призналась мужу в гомосексуальности и развелась спустя четыре года брака

The Sun: американка осознала свою ориентацию и развелась с мужем спустя четыре года брака

Фото: Courtney Coles / Unsplash

37-летняя Лорен Берджес из американского штата Калифорния развелась с мужем спустя четыре года брака после того, как призналась ему в гомосексуальности. Об этом сообщает The Sun.

Женщина рассказала, что у нее была идеальная жизнь: муж, дом и карьера. Однако в какой-то момент Берджес начала чувствовать, что ее что-то не устраивает. В социальных сетях она встречала множество людей, которые открыто говорили о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. «Я отправилась путешествовать в своем фургоне на пару недель, и тут меня осенило — я осознала, что я лесбиянка», — говорит американка.

Женщина приняла решение признаться мужу 40-летнему Мэтту в своей гомосексуальности. «Это было очень тяжело, но он отнесся с пониманием и поддержал меня», — рассказала она.

Материалы по теме:
«Муж оказался плейбоем и гомосексуалом» История американки, которая дружила с Пикассо и устроила революцию в искусстве
«Муж оказался плейбоем и гомосексуалом»История американки, которая дружила с Пикассо и устроила революцию в искусстве
27 июня 2021
«Операция изменила мою жизнь». Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
«Операция изменила мою жизнь».Звезда «Джуно» Эллиот Пейдж сменил пол и стал мужчиной. Через что ему пришлось пройти?
31 мая 2021

Берджес развелась с Мэттом в феврале 2021 года. В июне 2022-го женщина купила дом в Калифорнии и стала его сдавать, а сама отправилась путешествовать по Европе. «Раньше я думала, что живу жизнью своей мечты, но теперь это действительно так», — утверждает она.

Ранее сообщалось, что скрывавшая свою гомосексуальность жительница США рассказала мужу о своих предпочтениях спустя шесть лет совместной жизни и сохранила брак. Признавшись мужу, американка набралась смелости открыться и родителям.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Удовик
Обсудить
Последние новости
Медведев призвал Европу быстрее запретить выдачу виз россиянам
Минпромторг допустил остановку производства запчастей для вагонов в России
В ООН назвали ответственных за безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС
Обвиняемый в госизмене Сафронов назвал абсурдом обвинения в шпионаже
Решение создать гарантированный спрос на софт оценили
Притворявшемуся сотрудником ФСБ заключенному дали четыре года за обман таксистов
Врач раскрыла влияние дефицита витаминов на сон
Россияне выстроились в очередь за жильем в одной курортной стране
ВМС Британии уличили в случайном раскрытии секретных данных о ядерных силах
Бойцы ЧВК «Вагнер» сбили вертолет ВСУ
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.