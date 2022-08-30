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Синоптик назвал сроки начала бабьего лета в Европейской части России

Синоптик Леус: бабье лето в Европейской части России придет к третьей декаде сентября

Фото: Oleg Elkov / Shutterstock

Бабье лето в центральной части Европейской России следует ожидать к началу третьей декады сентября, спрогнозировал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. По его словам, прежде чем оно наступит, жителей этого региона ждет похолодание. В беседе с «Лентой.ру» синоптик отметил, что температура в первую декаду сентября будет ниже климатической нормы минимум на два градуса.

«Прежде чем в центральную часть Европейской России придет бабье лето, людям придется пережить резкое похолодание, которое начнется уже завтра. Если сегодня дневные температуры в пределах 25-30 градусов, то завтра будет максимум 16-21 градус», — сообщил Леус.

В первый день календарной осени в Центральной части Европейской России температура будет колебаться в диапазоне 10-15 градусов. Такая погода продержится до 3 сентября, сообщил синоптик. К концу недели ожидается потепление, добавил он. «Но выше 20 градусов температура вряд ли повысится, — указал Леус. — Поэтому первая декада сентября в Центральной части европейской России будет на два-три градуса холоднее, чем она должна быть по своей климатической норме».

Во второй декаде сентбяря будет заметно потепление, спрогнозировал синоптик. Ведущий сотрудник «Фобоса» указал, что температуры в этот периоды будут близкими к климатической норме. «А на приход бабьего лета следует рассчитывать к началу третьей декады то есть к двадцатым числам сентября», — рассказал метеоролог.

Он порекомендовал не рассчитывать на потепление до 25-30 градусов. «Если по климатической норме средние десять дней сентября в центре европейской России должны быть с дневными температурами от 13 до 16 градусов, то в конце сентября мы с вами увидим что-нибудь в пределах 15-20 градусов», — спрогнозировал Леус.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жителей столичного региона ждет резкий переход в «глубокую осень» в начале сентября. Как отметил научрук Гидрометцентра, 1 сентября жителей Москвы ждет сильное понижение температуры — столбики термометров опустятся до 15-18 градусов, ожидаются дожди.

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Виктория Немис
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