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Вильфанд оценил вероятность бабьего лета в Москве после «глубокой осени»

Вильфанд заявил, что в Москве в начале сентября не прогнозируется бабье лето

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Москве в начале сентября не ожидается потепление, которое принято называть бабьим летом. Жителей столицы, напротив, ждет резкий переход в «глубокую осень». Об этом, оценивая вероятность прихода потепления в столицу, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, сообщают «Известия».

При этом, по его словам, синоптики допускают приход бабьего лета грядущей осенью.

«По первоначальным расчетам бабье лето прогнозируется, но в начале месяца ждать его не стоит. (...) Бабье лето наступает после холодной, некомфортной погоды. Так вот, для того чтобы было бабье лето, сначала нужно хорошенько промерзнуть, продрогнуть и только потом получить удовольствие», — сказал Вильфанд.

Как отметил научрук Гидрометцентра, 1 сентября жителей Москвы ждет сильное понижение температуры — столбики термометров опустятся до 15-18 градусов, ожидаются дожди. Жаркая погода, которая была в Московском регионе в последние две недели лета, более характерна для второй половины июля в южных регионах страны.

Ранее Вильфанд спрогнозировал продолжение лета в некоторых регионах России после 1 сентября. По его словам, температура в районе 30–32 градусов тепла ожидается в южных регионах Западной Сибири, а также в Челябинской и Свердловской областях.

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Анастасия Шейкина
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