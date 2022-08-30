Губы девушки раздулись на пол-лица после процедуры у косметолога

Губы блогерши Карли Гарднер раздулись на пол-лица из-за аллергии на растворитель филлера

Блогерша решила избавиться от филлеров, которыми ранее увеличила губы у косметолога, и столкнулась с сильной аллергической реакцией. Об этом она рассказала в TikTok.

В опубликованном видео пользовательница соцсети Карли Гарднер сообщила, что осталась недовольна новой формой губ и отправилась к специалисту, чтобы вернуть им первоначальный вид. Перед введением специального препарата, растворяющего гели-наполнители, девушке провели тест на наличие аллергии. Результат оказался отрицательным, и медики выполнили процедуру.

Через несколько часов после посещения клиники губы блогерши увеличились в размере в несколько раз, раздувшись на пол-лица. «Тест показал, что все в порядке, однако в действительности я оказалась аллергиком», — пожаловалась она в ролике.

Состояние Гарднер стремительно ухудшалось, и ей пришлось отправиться в медицинскую клинику для обследования. «Это знак того, что вам не следует избавляться от филлеров», — произнесла героиня материала на последующих кадрах, лежа на больничной койке.

Публикация стала вирусной и набрала около 100 тысяч просмотров. Другие юзеры поддержали блогершу в комментариях. «Сострадаю тебе, но я очень рада, что посмотрела это видео после того, как удалила филлер», «Какой ужас, а я думала, что это у меня сильная аллергия! Надеюсь, ты скоро поправишься», «Выглядит очень страшно, поправляйся!» — написали они.

В апреле тиктокерша Кейли Каннингем ослушалась рекомендации косметолога и столкнулась с негативными последствиями увеличения губ. Известно, что алкогольные напитки противопоказаны в течение 24 часов с момента проведения манипуляции, так как спиртное замедляет реабилитационный период. Юзерша с никнеймом kayleighcunningham10 призналась, что отправилась на вечеринку через несколько часов после инъекций, где выпила две бутылки вина вопреки наказу врача, и вскоре пожалела об этом.