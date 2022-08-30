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Мужчина пошутил с женой о выигрыше в лотерею и сорвал джекпот

UPI: мужчина выиграл в лотерею вскоре после шутки о выигрыше и не смог убедить жену

Фото: Steve Sawusch / Unsplash

Житель американского города Ньюпорт-Ньюс, штат Вирджиния, пошутил с женой о том, что выиграет в лотерею, и вскоре после этого сорвал джекпот. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Чарльз Смит рассказал, что недавно его жена отправилось в другой штат, и он сказал ей: «Я позвоню тебе, когда выиграю в лотерею». Спустя несколько дней мужчина действительно сорвал джекпот, но пока не смог убедить женщину в том, что это не шутка. «Конечно, она подумала, что я шучу», — сказал он.

Выигрыш мужчины составил 227 тысяч долларов (13,7 миллиона рублей).

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Удачу Смиту принесли числа, совпадающие с датами рождения родственников. Мужчина планирует использовать полученные деньги на оплату счетов. «Жена до сих пор уверена, что я пошутил», — сказал он.

Ранее сообщалось, что житель американского города Дарем выиграл по лотерейному билету, купленному только для того, чтобы разменять деньги. Он зашел в ближайший магазин и за пять долларов (300 рублей) приобрел билет моментальной лотереи, чтобы оплатить работу стиральной машины-автомата в прачечной.

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Алиса Дмитриева
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