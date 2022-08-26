Мужчина разменял деньги в магазине и неожиданно выиграл 15 миллионов рублей

UPI: в США мужчина разменял деньги и неожиданно для себя выиграл 250 тысяч долларов

Житель американского города Дарем, штат Северная Каролина, неожиданно для себя выиграл по лотерейному билету, купленному только для того, чтобы разменять деньги. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Мелочь потребовалась Хуану Гарсии, чтобы оплатить работу стиральной машины-автомата в прачечной. Он зашел в ближайший магазин и за пять долларов (300 рублей) приобрел билет моментальной лотереи.

К его удивлению, лотерейный билет принес ему богатство. Приз составил 250 тысяч долларов (15 миллионов рублей). «Я не мог поверить в свою удачу», — признался мужчина.

Гарсия подчеркнул, что выигрыш поможет ему заботиться о полугодовалой дочери. «Это большой шаг к тому, чтобы однажды у нас появился дом мечты», — добавил он.

Ранее сообщалось, что спонтанная покупка пончиков привела жителя штата Мэриленд Джеффри Чендлера к крупному выигрышу в лотерее. Отставной пожарный заглянул в небольшой магазинчик, чтобы купить сладости для своих внуков, а заодно и приобрел лотерейные билеты.