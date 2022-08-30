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«Самолет Лукашенко» совершил рейс в Израиль

Radarbox зафиксировал борт президента Белоруссии Лукашенко в Тель-Авиве

Фото: Papas Dos / Flickr

Эксплуатируемый авиакомпанией «Белавиа» пассажирский самолет, который называют бортом президента Белоруссии Александра Лукашенко, совершил рейс в Израиль. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания авиаперелетов Radarbox.

Согласно его сведениям, днем во вторник, 30 августа, судно с бортовым номером EW-301PJ осуществило перелет по маршруту из Тель-Авива в турецкий Кайсери.

Журналист Израильской корпорации радиовещания Амихай Штейн в Twitter зафиксировал, что самолет прибыл в Израиль из Турции вечером 29 августа. Он также предположил, что на борту мог быть старший сын белорусского лидера Виктор Лукашенко, находящийся под западными санкциями.

В свою очередь репортер The Jerusalem Post Лахав Харков на своей странице в соцсети заметила, что власти страны не были в курсе визита «самолета Лукашенко».

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На белорусское воздушное судно с указанным бортовым номером также обращали внимание в августе 2020 года, на фоне выборов президента республики, которые сопровождались массовыми акциями протеста из-за недопуска на голосование и ареста оппозиционных кандидатов. Тогда точкой прибытия лайнера была обозначена Турция.

В феврале 2020-го пресс-служба Лукашенко сообщала, что у главы республики никогда не было частных самолетов. Официальные перелеты он совершает на лайнерах Boeing 737 (бортовой номер EW-001PA) и 767 (EW-001PB).

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Варвара Кошечкина
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