Минск отреагировал на новости о самолете для Лукашенко за 60 миллионов долларов

Официальный Минск отреагировал на информацию о личном бизнес-джете президента Белоруссии Александра Лукашенко. Пресс-секретарь главы государства Наталья Эйсмонт опровергла эти данные, заявив, что у белорусского лидера никогда не было ни личных, ни частных самолетов, пишет «Радыё Свабода».

В то же время она добавила, что у государственного самолета, которым глава республики сейчас пользуется во время зарубежных визитов, вышли сроки эксплуатации. «И сегодня как раз стоит вопрос, где найти средства на приобретение нового государственного самолета. Но денег на эти цели пока нет, хотя предложения от авиакомпаний и поступали», — рассказала представитель Лукашенко.

По ее словам, самолет, на котором летает глава государства, ранее принадлежал президенту Туркменистана. Его удалось приобрести за полцены, отметила Эйсмонт. Бизнес-джета Gulfstream G550, владение которым ранее приписали Лукашенко, у него, «скорее всего, не будет — исходя из той цены, которую (...) назвали».

30 января белорусский журналист Степан Путило сообщил, что Лукашенко владеет бизнес-джетом Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ. Его стоимость составляет 61,5 миллиона долларов. Самолет якобы прибыл в Минск в конце сентября и совершил единственный перелет — в Варшаву.

Официальные перелеты Лукашенко совершает на лайнерах Boeing 737 (бортовой номер EW-001PA) и 767 (EW-001PB). В 2018 году старый самолет главы государства Ту-154М решили продать на аукционе.

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