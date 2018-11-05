Бывший самолет Лукашенко решили продать

Самолет Ту-154М, на котором совершал перелеты президент Белоруссии Александр Лукашенко, продадут на минском аукционе. Об этом сообщают «Белновости».

По данным издания, нынешний владелец воздушного судна, авиакомпания «Белавия», намерена получить от покупателя минимум 4,292 миллиона рублей — стартовая цена лота. Кроме того, будущий владелец самолета обязан оставить 10 процентов от указанной суммы в качестве задатка. Аукцион состоится 5 декабря.

Выставленный на торги Ту-154М был выпущен в 1995 году. В середине «нулевых» самолетом пользовался глава Белоруссии, а затем судно перевозило премьер-министра страны и членов правительства. В настоящее время Лукашенко совершает перелеты на Boeing-767-300ER, который был признан белорусским «Бортом №1» в 2012 году.

В 2016 году белорусский журналист выставил на продажу бывшую хоккейную клюшку Лукашенко с автографом президента. Сначала за лот просили 120 миллионов в белорусской валюте (461 тысяча рублей), однако затем цена упала до 32,5 миллиона белорусских рублей (124,9 тысячи рублей).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!