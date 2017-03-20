Лукашенко поручил расследовать инцидент с «радиоактивным» самолетом из Армении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко дал поручение расследовать инцидент с радиоактивным грузом самолета, который следовал из Армении в ЕС транзитом через Гомель. Об этом в понедельник, 20 марта, сообщает пресс-служба главы государства.

Лукашенко поручил государственным органам доложить ему о результатах расследования. Как передает Sputnik Беларусь, начальник управления пограничного контроля Госпогранкомитета Белоруссии Олег Ляшук уточнил, что уровень радиационного фона груза, который перевозил самолет из Армении, превышал допустимый в 250 раз.

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«19 марта в 12:30 в аэропорт Гомеля рейсом из Армении через Беларусь в Болгарию прибыл грузовой самолет, в котором находился груз в виде ящика с маркировкой об ионизирующем излучении», — добавил Ляшук.

В феврале сообщалось, что житель Екатеринбурга пытался вывезти на оборонный завод в Киргизии под видом обычного металлопроката около семи тонн особо опасных материалов. Груз мог использоваться для создания оружия массового поражения.