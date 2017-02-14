Екатеринбуржец попытался вывезти в Киргизию компоненты для химоружия

Житель Екатеринбурга пытался вывезти на оборонный завод в Киргизии около семи тонн особо опасных материалов, которые могли использоваться для создания оружия массового поражения. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-секретарь Уральского таможенного управления Екатерина Демянчук, передает ТАСС.
Под видом обычного металлопроката пытался вывезти за пределы России 6,9 тонны металлических прутков из сплава АК-6 (алюминиевый деформируемый сплав) и 400 килограммов ядовитого вещества — триэтаноламина марки «Б». По словам Демянчук, этот груз мог быть использован для создания оружия массового поражения.
«Незаконно вывезти опасные грузы пытались через Казахстан, так как страна входит в Таможенный союз, и товары не требуют декларирования. Конечной точкой путешествия металлических прутков был оборонный завод в Киргизии», — сказала представитель таможни.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье 226.1 УК РФ («Хищение либо вымогательство оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств»). За попытку вывезти прутки из сплава АК-6 суд назначил ему наказание в виде трех лет лишения свободы условно и штрафа в 50 тысяч рублей.
Демянчук отметила, что расследование попытки вывоза триэтаноламина марки «Б» в настоящее время продолжается.
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