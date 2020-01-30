У Лукашенко нашли бизнес-джет за 60 миллионов долларов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко приобрел новый самолет стоимостью более 60 миллионов долларов. Об этом пишет белорусский журналист Степан Путило в Telegram-канале NEXTA.

Речь идет о бизнес-джете Gulfstream G550 с бортовым номером EW-001PJ, который свидетельствует о принадлежности к первым лицам страны. Кроме того, его раскраска выполнена в цветах белорусского флага.

Журналист, нашедший у главы государства новый самолет, утверждает, что его стоимость составляет 61,5 миллиона долларов. Согласно данным каталога, цена указана без учета внутренней отделки и оборудования. Дальность полета воздушного судна составляет 12,5 тысячи километров.

В минском аэропорту подтвердили, что впервые самолет прибыл в белорусскую столицу в конце сентября. К настоящему моменту Gulfstream G550 выполнил единственный рейс — перелет в Варшаву. Также источники Путило подтвердили, что бизнес-джетом будет пользоваться семья главы государства.

Сделка была совершена через частную австрийскую компанию. После перегона в Минск Gulfstream G550 перешел в собственность белорусского лидера, пишет Путило.

Официальные перелеты Лукашенко совершает на лайнерах Boeing 737 (бортовой номер EW-001PA) и 767 (EW-001PB). Журналист предполагает, что новый самолет будет использоваться только для частных поездок.

В 2018 году старый самолет главы государства Ту-154М решили продать на аукционе. Авиакомпания «Белавиа» планировала получить от покупателя минимум 4,292 миллиона рублей.

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