Мужчина отправился к проститутке во время медового месяца и попал в тюрьму

Пол Туровский из США отправился к проститутке во время медового месяца и был арестован

В США мужчина попал в тюрьму, после того как отправился к проститутке во время медового месяца, пока его жена спала в отеле. Об этом сообщает True Crime Daily.

Об инциденте, произошедшем в июле, рассказал шериф округа Хиллсборо, штат Флорида, Чад Хронистер. По словам полицейского, 34-летний Пол Туровский женился 15 июля и вместе с женой приехал на медовый месяц в город Тампа.

В день приезда, когда молодая супруга мужчины уснула, он откликнулся на объявление проститутки и приехал в указанный отель, чтобы заняться с ней сексом. На месте Туровский узнал, что объявление разместила агент полиции Тампы, работавшая под прикрытием. Американец был немедленно арестован. «Нам всем интересно, сколько теперь продлится этот брак», — пошутил Хронистер.

Он отметил, что местные правоохранители с апреля проводят мероприятия по поимке людей «пытающихся приобрести незаконные услуги проституток, некоторые из которых являются несовершеннолетними». За это время было задержано 176 человек.

В США решение о легализации проституции принимают правительства штатов. На данный момент предоставление и покупка сексуальных услуг официально разрешены только в Неваде.

Ранее сообщалось, что в Таиланде проститутка откусила и проглотила ухо пассажира автобуса. Выяснилось, что женщина была пьяна.

