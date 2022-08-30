МИД Турции прокомментировал ситуацию вокруг ЗАЭС

Глава МИД Турции Чавушоглу: Анкара поддерживает Киев больше, чем многие союзники по НАТО

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Star.

Министр заявил, что Анкара, возможно, поддерживает Украину больше, чем многие союзники по НАТО. «Мы поддерживаем территориальную целостность Украины <...> Но мы также ведем диалог с Россией, и этот диалог приносит свои плоды. Поэтому мы уже дважды сводили их вместе, и это зерновое соглашение сработало», — сказал глава МИД.

Чавушоглу подчекрнул, что Турция свела главу Международного агентства по атомной энергии с российской стороной в Стамбуле благодаря диалогу, который был налажен с Киевом и Москвой. По его словам, эксперты посетят Запорожскую АЭС.

«Эксперты снова едут в регион. И в то же время мы пытаемся обеспечить здесь гарантии безопасности», — отметил он.

Ранее представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация не делает выводов, кто виноват в обстрелах ЗАЭС, но призывает к их прекращению. При этом он заметил, что организация призывает прекратить обстрелы. «Тот факт, что у нас нет оценки, не означает, что мы не призываем прекратить обстрелы», — уточнил Дюжаррик.

