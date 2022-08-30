Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

МИД Словакии выразит протест послу России за участие в митинге памяти

Глава МИД Словакии Корчок: послу России Братчикову выразят протест за поддержку митинга

Фото: Pixabay

Словакия выразит протест послу России в Братиславе Игорю Братчикову из-за его участия в митинге, посвященном 78-й годовщине со дня начала Словацкого национального восстания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу МИД страны Ивана Корчока.

По словам министра, акция была организована партией «Курс – социальная демократия» (КСД), которая «никогда не дистанцировалась от холокоста».

«Послу РФ завтра будет выражен протест в связи с тем, что он поддержал партию (КСД), которая открыто сотрудничает с экстремистами, никогда не дистанцировавшимися от холокоста, а на торжества по случаю СНВ вывесившими черные флаги», —заявил Корчок.

Дипломат также обвинил партию в том, что она позвала на политический митинг под прикрытием торжеств СНВ «официального представителя государства, виновного в конфликте на Украине».

Ранее глава Минобороны Словакии Ярослав Надь пообещал передать Украине истребители МиГ-29. По информации СМИ, боевые самолеты будут сняты с вооружения ВВС Словакии уже в сентябре. Оказаться на службе ВСУ они смогут уже в том же месяце. Конкретное количество готовящихся к отправке истребителей неизвестно, однако на службе словацких ВВС их всего 12.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Вучич заявил о поиске альтернативы российскому топливу
России предложили пойти «путем по канонам Сунь Цзы»
Племянник сварил перечный суп из головы тети и попался за его поеданием
В России планируют рекламировать отечественное вино вдоль дорог
МИД Словакии выразит протест послу России за участие в митинге памяти
Доктор Мясников рассказал о пластике в легких и крови россиян
В России предложили увеличить размер маткапитала
Россиянам предложили оплатить предзаказ на iPhone 14 до премьеры
Россиян предупредили о маскирующихся под зарубежные бренды мошенниках
В Бундестаге призвали объявить экс-посла Украины персоной нон грата
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.