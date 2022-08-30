Илон Маск похудел на девять килограммов с помощью интервального голодания

Основатель компаний Tesla и SpaceX, американский миллиардер Илон Маск раскрыл секрет своего похудения в соцсетях. Пост на эту тему появился в его Twitter-аккаунте.

Предприниматель признался, что поддерживает себя в форме с помощью интервального голодания (чередование периода воздержания и приема пищи со временем, когда питание разрешено — прим. «Ленты.ру»). «По совету хорошего друга я периодически голодаю и чувствую себя более здоровым», — рассказал Маск и отметил, что в процессе похудения он использовал мобильное приложение Zero.

В свою очередь, основатель компании NorthmanTrader, финансист Свен Хенрих поинтересовался, какой вес удалось сбросить бизнесмену. В ответ он заявил, что, достигнув своего «самого большого нездорового веса», он избавился от 20 фунтов (примерно девять килограммов).

В июле папарацци сфотографировали Илона Маска без одежды во время его отдыха в Греции. На ставших вирусными фото Daily Mail 51-летний миллиардер запечатлен на борту яхты в трусах черного цвета. В комментариях под опубликованными кадрами читатели отметили, что глава SpaceX выглядит неспортивно, указав на жировые отложения в области живота и груди, а также обратили внимание на его бледную кожу.