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Фото 51-летнего Илона Маска без одежды вызвали споры в сети

Папарацци сняли главу SpaceX Илона Маска без одежды на яхте во время отдыха в Греции

Фото: @WUTangkids

Папарацци сняли главу компаний Tesla и SpaceX, американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска без одежды во время его отдыха в Греции. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

На ставших вирусными фото 51-летний Маск предстал на борту яхты в трусах черного цвета. Отмечается, что компанию ему составили основательница бренда одежды и аксессуаров Staud, модельер Сара Стодингер и ее супруг, бизнесмен Ари Эмануэль.

Данные снимки вызвали споры в сети. В комментариях под опубликованными кадрами читатели отметили, что глава SpaceX выглядит неспортивно, указав на жировые отложения в области живота и груди, а также обратили внимание на его бледную кожу. «Самый богатый человек на земле не может заниматься спортом, есть овощи и выходить на улицу», «Маск смеялся над телом Билла Гейтса. Я бы сказал, что их фигуры выглядят одинаково», «Он бы светился ночью, если бы ходил голым», «Выглядит как вампир», «Белый кит», — заявили они.

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В то же время другие юзеры поддержали Маска. «Гений проводит слишком много времени в помещении перед компьютером», «Никто не идеален, посмотрите на себя в зеркало», «Он просто много работает», «Типичный трудоголик. Он слишком занят и богат, чтобы заботиться о том, что люди думают о нем», — высказались пользователи сети.

При этом миллиардер не оставил без внимания комментарии юзеров, которые появились в том числе в соцсетях. Он ответил на один из них в своем Twitter-аккаунте: «Ха-ха, черт возьми, может быть, мне стоит почаще снимать рубашку... Свободу соскам!»

Ранее сообщалось, что компания Twitter подаст в суд на Илона Маска за отказ от покупки компании. Так владельцы соцсети рассчитывают заставить бизнесмена завершить сделку по приобретению Twitter.

О намерении бизнесмена купить Twitter стало известно в апреле. Сделка оценивалась примерно в 44 миллиарда долларов. В мае Маск заявил о приостановке сделки, поскольку ждал результатов проверки количества фейковых аккаунтов.

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Карина Черных
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