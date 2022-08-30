Постпред России при ООН Небензя призвал ливийских лидеров вернуться к диалогу

Москва призывает лидеров в Ливии вернуться к диалогу, заявил постпред России при ООН Василий Небензя, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что в результате боевых действий погибли десятки человек, а также сотни получили ранения. «Сейчас обстановка хоть и стабилизировалась, но в любой момент можно ждать очередного витка насилия», — подчеркнул дипломат.

Он уточнил, что Москва не приемлет шаги, ведущие к эскалации конфликта. «Призываем ливийских лидеров вернуться к диалогу», — обратился он к политикам.

Ожесточенные столкновения, которые продолжались в центре Триполи несколько дней, прекратились в субботу, 27 августа. Войска на стороне премьера Правительства национального единства Абдельхамида Дбейбы взяли под контроль районы, которые находились под властью группировок.

Ранее российский суд арестовал гражданина Ливии по делу об оружии массового поражения.