В США рассказали о ходе договоренностей о восстановлении ядерной сделки с Ираном

Госдеп сообщил, что США пока не достигли взаимопонимания по восстановлению ядерной сделки

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепа Ведант Пател рассказал о ходе договоренностей США с Ираном о восстановлении ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). По его словам, в настоящее время стороны не достигли взаимопонимания по данному вопросу, сообщает ТАСС.

«Мы [пока] не достигли понимания [с иранцами]. Ситуация остается такой же, как я говорил вчера: мы получили через ЕС комментарии Ирана относительно предложенного ЕС окончательного текста. И мы ответили ЕС в среду, 24 августа. Теперь Ирану необходимо ответить», — заявил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц прокомментировал заключение ядерной сделки в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий между США и Ираном. Он объяснил, что данная инициатива окажется бесполезной, поскольку это не остановит реализацию Тегераном плана по созданию ядерного оружия.