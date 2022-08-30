Россиянам раскрыли способы меньше платить за электричество

Ученый Кашкин посоветовал следить за бытовыми приборами, чтобы сэкономить на электричестве

Ради экономии на счетах за электроэнергию необходимо следить за состоянием бытовых приборов и использовать их рационально. Способы меньше платить за коммунальные услуги россиянам раскрыл доцент кафедры «Интеллектуальные системы информационной безопасности» РТУ МИРЭА Евгений Кашкин, пишет Life.ru.

По словам ученого, покупка энергоэффективной бытовой техники класса A++ подойдет не всем — такие устройства действительно потребляют меньше электричества, но стоят очень дорого. Так, вложения с учетом стоимости электроэнергии, по прогнозам эксперта, окупятся в лучшем случае через 50 лет. Кашкин убежден, что выгоднее будет более разумно использовать уже имеющиеся приборы.

Холодильник специалист посоветовал не ставить рядом с трубой отопления, не загружать продуктами под завязку и не ставить в него не до конца остывшую еду. «Обязательно пользуйтесь контейнерами с крышками: водяной пар при конденсации выделяет энергию, а оседая на стенках, он превращается в лед. Система размораживания топит лед, для чего снова расходуется дополнительная электроэнергия», — добавил эксперт.

Кашкин отметил, что крышками важно пользоваться и при приготовлении пищи на электрической плите, так как для испарения воды требуется много энергии. При этом нагревать воду гораздо выгоднее в электрическом чайнике. Кроме того, ученый посоветовал регулярно обслуживать бытовую технику: периодически очищать от накипи стиральную машину, чайник и кофеварку, а также удалять пыль из системного блока персонального компьютера, очищать пылесос, не доводя контейнер или мешок до переполненного состояния.

Ради экономии электроэнергии также не стоит оставлять постоянно включенными в розетку различные электроприборы, такие как телевизоры, компьютеры, принтеры и прочие. Однако выключать из сети неиспользуемые зарядные устройства для телефона или планшета смысла нет, уточнил Кашкин. Расходы от них в пассивном состоянии, по словам эксперта, не превысят и 20 рублей. При этом с точки зрения противопожарной безопасности зарядки лучше включать в розетку лишь по необходимости — из-за перепадов напряжения в сети устройство может загореться.

Ранее россиянам назвали способы избежать переплат за воду. Так, сэкономить на оплате квитанций можно, принимая душ вместо ванны, включая воду только при необходимости и стирая вещи при полной загрузке стиральной машины.