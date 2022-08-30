Кремль анонсировал встречу Путина с главой Росгвардии

Пресс-секретарь Песков заявил о встрече президента Путина с главой Росгвардии Золотовым

Президент России Владимир Путин встретится с главой Росгвардии Виктором Золотовым. Мероприятие анонсировал во вторник, 30 августа, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Пресс-секретарь главы государства уточнил, что Золотов в рамках встречи представит доклад Путину. «В течение дня президент работает в Кремле, у него предусмотрен целый ряд встреч. Из них открытым будет доклад главы Федеральной службы войск национальной гвардии, Виктор Золотов будет у президента с докладом», — заявил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что сегодняшняя встреча будет важной. Кроме того, он напомнил, что Росгвардия принимает участие в специальной операции на Украине.

В июне сообщалось, что руководитель Росгвардии посещал подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Херсонской области.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины 24 февраля.