Директор Росгвардии Золотов посетил Херсонскую область

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов посетил Херсонскую область

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов посетил подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации в Херсонской области. Об этом «Ленте.ру» сообщил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Глава ведомства ознакомился с обстановкой в регионе, проверил организацию служебно-боевой деятельности, оценил условия быта сотрудников и военнослужащих Росгвардии, побеседовал с личным составом, обратив особое внимание на обеспечение росгвардейцев современным вооружением. Также Золотову продемонстрировали трофейную боевую технику и вооружение. Преимущественно все изъятое в ходе специальной военной операции — иностранного производства.

Золотов вручил государственные награды отличившимся в ходе специальной военной операции росгвардейцам. Среди высоких наград — Орден Александра Невского, Орден Мужества, Орден «За военные заслуги», медаль ордена «За заслуги перед Отечеством», медаль «За спасение погибавших». Также он вручил погоны генерал-полковника командующему Южным округом Росгвардии Игорю Турченюку.

С первых дней начала специальной военной операции сотрудники и военнослужащие Росгвардии выполняют широкий круг служебно-боевых задач. Кроме непосредственного участия в боевых действиях, росгвардейцы налаживают мирную жизнь на освобожденной территории. Ежедневно проводят мероприятия по обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, обеспечивают безопасность важных объектов инфраструктуры и транспортных коммуникаций, несут службу на пропускных пунктах, осматривают автотранспорт на наличие оружия и взрывчатых веществ, осуществляют охрану общественного порядка, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп.

Помимо боевых задач, сотрудники и военнослужащие Росгвардии оказывают помощь местному населению. В частности, как отметил директор Росгвардии, содействуют гражданам в налаживании мирной жизни, помогают продуктами и медикаментами, осуществляют охрану и сопровождение колонн с гуманитарными грузами, обеспечивают охрану общественного порядка. «В освобожденных населенных пунктах мы чувствуем поддержку со стороны местного населения, что, конечно, способствует выполнению задач сотрудниками и военнослужащими Росгвардии», — подчеркнул Золотов.