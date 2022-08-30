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41-летняя Натали Портман появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети

41-летняя актриса Натали Портман вышла на прогулку в Калифорнии без макияжа

Фото: Ira L. Black / Getty Images

Американская актриса театра и кино израильского происхождения Натали Портман появилась на публике без макияжа и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки опубликовало издание Daily Mail.

Папарацци запечатлели 41-летнюю знаменитость на утренней прогулке с собакой в Лос-Фелисе, Калифорния. Обладательница премий «Оскар» и «Золотой глобус» была одета в джинсовые мини-шорты и футболку серого цвета. Свой образ она дополнила белыми сандалиями. При этом на опубликованных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж, а волосы распущены.

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Многие поклонники выразили свое беспокойство по поводу внешнего вида звезды, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Она потеряла всю свою красоту. Выглядит очень плохо, какая-то серая!», «Правая сторона ее лица выглядит изуродованной и обвисшей по сравнению с другой стороной. Что с ней случилось?», «Она выглядит изможденной», «Вот, что сделало с ней веганство», «Выглядит так, как будто из тюрьмы вышла», — высказывались они.

В то же время были и те, кто поддержал Портман. «Она выглядит намного моложе своего возраста», «У нее изысканные черты лица», «Вечно красивая», — писали пользователи.

В августе британскую певицу и дизайнера Викторию Бекхэм уличили в новой пластике на фото без макияжа. Знаменитость поделилась в своих соцсетях новым снимком, на котором она запечатлена с мужем Дэвидом Бекхэмом на яхте. Поклонники не оценили внешний вид предпринимательницы, заподозрив ее в новой пластике губ.

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Мария Винар
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