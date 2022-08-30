Девушка отправила бойфренду одно фото и получила внезапный ответ от его матери

Девушка отправила бойфренду фото из больницы, в ответ он попросил не присылать снимки

Пользовательница Reddit с ником Potential_Ad_241 поделилась историей о том, как отправила бойфренду фотографию, сделанную в больнице после того, как ее госпитализировали. Девушка призналась, что получила неожиданный ответ: парень попросил ее не присылать такие снимки. Затем героине истории позвонила мать ее возлюбленного и объяснила, почему фотографии из больницы вгоняют ее сына в тоску.

По словам пользовательницы, она внезапно попала в больницу из-за серьезного, но не смертельного заболевания. Девушка решила рассказать об этом бойфренду, с которым встречалась уже девять месяцев, и отправила несколько сообщений, а также снимок, на котором она лежала под капельницей и держала поднятым вверх большой палец. Спустя несколько часов парень ответил ей, отправив в ответ эмодзи.

Героиня истории заподозрила неладное и поинтересовалась у возлюбленного, все ли в порядке. «Да, просто то, что ты в больнице, заставляет меня сильно переживать. Я бы предпочел не видеть тебя в таком виде», — написал ей бойфренд..

На следующий день девушке позвонила мать ее парня, которая решила, что возлюбленная сына отправляла фотографии из больницы вопреки его просьбе не делать этого. «Она напомнила мне, что его дедушка умер всего год назад. Тогда ему пришлось провести очень много времени в больнице, так что мои сообщения заставили его снова горевать», — поделилась пользовательница.

Девушка извинилась перед бойфрендом и сказала, что не хотела ранить его чувства, однако парень не ответил на ее сообщение. Героиня истории добавила, что ее парень и его дедушка были очень близки, поэтому она чувствует себя виноватой.

Однако большинство пользователей Reddit заняло сторону рассказчицы. Многие из них решили, что парень ведет себя слишком инфантильно, и посоветовали девушке расстаться с бойфрендом. «Это не те отношения, у которых есть будущее. Партнеры должны иметь возможность рассчитывать на поддержку», — заметил один из юзеров. «Бросьте его и найдите кого-нибудь, кто будет рядом с вами, когда вы заболеете! Вместо того, чтобы ныть своей мамочке», — добавил другой. «Мужчина, который не хочет, чтобы ты писала ему, когда ты в больнице, не стоит твоего времени», — заметил еще один комментатор.

Ранее другая пользовательница Reddit рассказала, как случайно заглянула в банковский аккаунт бойфренда и сделала неожиданное приятное открытие. Девушка перешла в раздел трат и заметила перевод крупной суммы в ювелирный магазин. Так она поняла, что парень хочет сделать ей предложение.